Куда приводит «послепраздничная» беременность

Согласно официальным данным ежегодно в России совершается 2,5 млн абортов, хотя все знают, что прерывание беременности на любом сроке чревато высоким риском осложнений для женского здоровья. О том, почему же женщины решаются прервать беременность, и какое влияние это оказывает на их здоровье, «КВ» беседуют с казанским врачом акушером-гинекологом Альбиной Губайдуллиной. - Уменьшилось ли сейчас количество прерываний беременности по сравнению, скажем, с началом 2000-х годов, когда цифры были весьма тревожными?- Да, конечно. В конце 90-х - начале 2000-х на одного рожденного ребенка приходилось два аборта. Теперь же число абортов почти сравнялось с числом рождений. Статистика неумолима: каждая третья женщина в возрасте до 24 лет и 8 из 10 женщин до 44 лет хотя бы раз делали аборт. Из-за прерываний беременности и заболеваний, передающихся половым путем, 17% семейных пар в России не могут иметь детей.- Значит, на прием к гинекологам дамы постоянно приходят с этим деликатным вопросом?- Чаще всего женщина объясняет свое решение прервать беременность следующим: «мы не планировали», «не вовремя», «я еще учусь», «у меня первый ребенок маленький». Мы видим, что многие причины для абортов являются надуманными, импульсивными и продиктованы эмоциями. При этом материальные проблемы не настолько острые.- Что показывает ваша практика?- Большая часть абортов приходится на первые недели после праздников - это так называемая «послепраздничная» беременность. В таких случаях пациентки открыто говорят, мол, выпивали с партнером и забыли о защите. Очень редко бывают «драматические» беременности в результате насилия. Также причиной для аборта может служить отказ отца признавать ребенка своим или давление со стороны мужа и родителей. Иногда молодые девушки приходят на прием с мамами, которые приняли решение за них. Видно, что дочь растеряна и сомневается в выборе, но мама настаивает: ей еще рано думать о детях. Очень важно в этот момент оказать психологическую поддержку, не оставлять женщину наедине с трудным решением.- Что в этой ситуации вас беспокоит больше всего?- Согласно Федеральному закону №323-ФЗ проведение абортов в день обращения строго запрещено. Искусственное прерывание беременности может проводиться только спустя 48 часов после обращения в клинику. На 8 - 12 неделе беременности такой срок составляет 7 дней. Эти «часы тишины» даются женщине для того, чтобы как следует обдумать свое решение и избежать импульсивного поступка. Но, несмотря на запреты со стороны государства, сделать аборт в день обращения несложно. Частные клиники предлагают свои услуги по проведению этой процедуры в день обращения. И, увы, количество женщин, которые в силу отсутствия свободного времени пользуются такой услугой, растет. Поэтому вопрос профилактики абортов, предоставления женщине достоверной информации о методах его проведения, последствиях и осложнениях стоит весьма остро.- При женских консультациях работают психологи, в задачу которых входит убедить будущую мать оставить ребенка. Эффективна ли их работа?- Они рассказывают о том, что вред от прерывания беременности может быть очень серьезным. Всем известно, что при наступлении беременности начинается полная перестройка женского организма, особенно это касается нервной и гормональной системы. Резкое прерывание беременности в первую очередь сказывается на менструальном цикле и работе яичников. Организм женщины испытывает шок: происходит нарушение в работе таких важных органов, как щитовидная железа, надпочечники, гипофиз. Наступает дисбаланс иммунной, почечно-печеночной функции, регуляции артериального давления. Женщина становится раздражительной, у нее ухудшается сон, повышается утомляемость. Возникает идеальное состояние для проникновения инфекции, провоцирующей развитие заболеваний.- Раньше гинекологи читали в школах лекции старшеклассницам о предупреждении беременности и необходимости использования контрацептивов, но сейчас о них почему-то не слышно...- Существует ряд мероприятий, способствующих снижению количества нежелательных беременностей. В первую очередь - распространение информации о предупредительных мерах для избежания нежелательной беременности. Это подразумевает работу с подростками (как девочками, так и мальчиками) с начала их полового развития. Но в вопросе есть ряд сложностей, связанных с отсутствием единого мнения между родителями подростков и врачами. Не все родители согласны, чтобы с их несовершеннолетними детьми проводили беседы на тему полового развития.Официально, пока ребенок не достиг 18 лет, врач не имеет права вести осмотр или проводить беседы без родительского согласия. В итоге определяющим способом профилактики становится воспитательный процесс в семье: беседа с ребенком, рассказ о методах контрацепции, их выборе и последствиях прерывания беременности. Многие родители боятся таких бесед, но именно они наиболее эффективны.- А вам что остается?- У врачей основные инструменты влияния - распространение знаний об эффективных средствах и способах предохранения от беременности. Оказание поддержки в родах и предоставление квалифицированной медпомощи тем, кто решился прервать беременность вынужденно. Кроме того, после аборта мы проводим обязательное наблюдение за женским здоровьем. Решение о прерывании беременности - очень тяжелый шаг. Он оказывает большое влияние как на физическое, так и психическое здоровье женщины. Лучший способ его избежать - заблаговременно позаботиться о защите от нежелательной беременности. Эта простая мера позволит не иметь проблем в будущем и сохранить свое здоровье.