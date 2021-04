Мусор должен быть полезным

Ян Кербис — немецкий дизайнер и архитектор, экспериментирующий со вторичным использованием материалов. Он сооружает объекты городской инфраструктуры из старых холодильников, отслуживших автомобильных покрышек, ящиков и так далее. Благодаря Кербесу, множество городов по всему миру уже пользуются детскими площадками или, например, световыми маяками сооруженными из того, что мы обычно считаем мусором.

— Ян, вы выступаете за вторичное использование вещей. Тем не менее роскошь все еще считается спутником успеха, а секонд-хенд — приметой бедности. Можно ли что-то сделать с этим мировоззрением?

— Я хорошо могу понять стремление к роскоши и материальному накоплению. После суровых времен, когда часто не хватало необходимого, многие хотят обладать тем, что раньше видели только на экранах. К счастью, с течением времени тяга к таким вещам ослабевает. Сегодня в тренде минимализм, все больше людей осознают, что мы сможем выжить на этой планете, только если будем меньше потреблять и делиться тем, что у нас есть.

— Почему вторичное использование вещей важно для сохранения климата? Вы можете наглядно объяснить связь?

— Например, производство профиля из нового алюминия требует в восемь раз больше энергии, чем профиля из переработанного алюминия, к тому же при добыче бокситов — алюминийсодержащей руды — портится почва. Каждый документ, который мы печатаем на принтере с двух сторон, спасает деревья от вырубки. Каждая рубашка из секонд-хенда уменьшает эксплуатацию на хлопковых плантациях. А покупка нового автомобиля наоборот сжирает больше ресурсов, чем мы можем себе представить. Так же, как и ежедневное потребление мяса: ради пастбищ для скота уничтожают леса…

— Вы много путешествуете со своими лекциями и мастер-классами. Чему вы сами учитесь при этом?

— Хороший мастер-класс подразумевает взаимный обмен опытом, знакомство с иными точками зрения. Да и просто расширение кругозора. Моя команда видела, как в Казахстане люди живут в юртах, как в ЮАР народ коса прищелкивает языком при разговоре, насколько маленькими родятся яблоки в Сибири, как обращаются с водой в Кувейте и т. д. Мы очень благодарны за эту возможность.

— Какими проектами вы особенно гордитесь?

— Все наши проекты создаются вместе с другими людьми, оставляя прекрасные воспоминания и поучительный опыт. Нам очень понравилось, например, в Астане, где мы за неделю спроектировали и построили в общественном пространстве своеобразную юрту из старых пластиковых паллет. А в Вильнюсе мы соорудили архитектурный объект из 800 старых холодильников. Что меня особенно радует после работы над этими инсталляциями не осталось «отходов».

— Что вы знаете о Казани? Каковы ваши ожидания от Meet-up «На районе»?

— Я бы очень хотел исследовать Казань и ее окрестности с воды — я сам вырос на лодках. Meet-Up «На районе» мне кажется отличным мотивирующим событием, поскольку в нем может участвовать каждый — это не встреча исключительно для бизнесменов или специалистов.

— Какие эко-привычки вы практикуете в быту?

— У меня нет бесполезного мусора. Я позволяю себе приобретать только то, что в дальнейшем можно использовать вторично: стекло, бумагу, несколько изделий из полимеров. Непременно утилизирую био-отходы. Передвигаюсь я только на велосипеде или поезде, беру машину, исключительно если нужно отвезти что-то громоздкое.

— Предположим, я стремлюсь жить в духе эко-осознанности. При этом мне надоела старая мебель, я хочу купить новый шкаф для одежды. Можете посоветовать, что мне делать со старым?

— Хороший вопрос. Надо прежде всего осмотреть шкаф и понять, идет ли речь о конце использования (End of Use) или конце жизни продукта (End of Life). Возможно, он может еще послужить кому-то в семье, друзьям, знакомым. Можно предложить кому-то самому забрать его, разместив информацию в соцсетях, или отдать в комиссионный магазин. Если вещь уже не может функционировать как шкаф (End of Life), стоит задать вопрос, а чем еще она может быть. И только когда не нашлось ответа — отдать в утилизацию.

Беседовала Полина Мандрик