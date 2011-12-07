Исполнительный директор НКО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» Марат Зарипов рассказал, что новое жилье к 75-летию Великой Победы получили более 6 тысяч ветеранов ВОВ.

На брифинге в Кабмине РТ он отметил, что ГЖФ завершил программу обеспечения жильем ветеранов ВОВ. За время реализации программы жилье получили более 6 тыс. ветеранов, последнюю квартиру сдали в преддверии Дня Победы в мае. Ее обладателем стала вдова ветерана 93-летняя Бибинур Лутфуллина. Ранее из-за ошибки в документах она жила в старом доме без удобств.