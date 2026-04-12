Волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли финальную серию за три матча

12 апреля 2026  19:27
Автор:
Эдгар Витковский

Казанский клуб «Динамо-Ак Барс» одержал гостевую победу над «Заречьем» в третьем матче финальной серии – 3:0 (25:22, 25:16, 29:27). Победа позволила «закрыть» финальную серию за три игры, казанские волейболистки оформили восьмое чемпионство в своей истории и третий титул за сезон 2025/26. Ранее подопечные Зорана Терзича успели выиграть Кубок Победы и Суперкубок страны. Сезон для «Динамо-Ак Барса» завершится выступлением в «Финале шести» Кубка России.

Новости
Компенсацию стоимости полиса ОСАГО получили более 400 жителей Татарстана
О надбавке за длительный стаж работы в сельском хозяйстве
Минниханов поздравил православных христиан Татарстана с Пасхой
Отделение СФР по РТ продолжает выплачивать федеральную социальную доплату жителям региона
«Туполев» впервые представил на форуме в Казани проект дальнемагистрального лайнера Ту-454
«Рубин» и «Оренбург» разошлись миром в Казани - 0:0
«Ак Барс» вырвал победу в овертайме и повел в серии с минским «Динамо» — 2:0