Волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли финальную серию за три матча

Казанский клуб «Динамо-Ак Барс» одержал гостевую победу над «Заречьем» в третьем матче финальной серии – 3:0 (25:22, 25:16, 29:27). Победа позволила «закрыть» финальную серию за три игры, казанские волейболистки оформили восьмое чемпионство в своей истории и третий титул за сезон 2025/26. Ранее подопечные Зорана Терзича успели выиграть Кубок Победы и Суперкубок страны. Сезон для «Динамо-Ак Барса» завершится выступлением в «Финале шести» Кубка России.