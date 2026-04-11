«Туполев» впервые представил на форуме в Казани проект дальнемагистрального лайнера Ту-454

На XX Российском венчурном форуме, проходившем в Казани с 8 по 10 апреля, АО «Туполев» впервые показало макет перспективного пассажирского самолета Ту-454. Лайнер оснащен отечественными двигателями ПД-26 и позиционируется как конкурент Boeing и Airbus.

Проект презентовали раису Татарстана Рустаму Минниханову, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и помощнику президента России Андрею Фурсенко. Замглавы конструкторов «Туполева» Кирилл Асеев рассказал о характеристиках машины. По данным из открытых источников, дальность полета Ту-454 может достигать 15 тыс. км, вместимость — до 350 пассажиров.

Как отметил руководитель проекта Алексей Шаданов, основная задача компании сейчас — масштабирование серийного выпуска Ту-214, но работа над новыми разработками и технологиями не прекращается. Все проекты реализуются совместно с ведущими отраслевыми институтами с учетом мировых тенденций. Ту-214 — узкофюзеляжный самолет на 210 пассажиров с дальностью до 6,7 тыс. км. Ту-454 — широкофюзеляжная машина для более вместительных и дальних маршрутов. Пока не подтверждено, что новый лайнер запустят в серию.