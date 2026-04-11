«Рубин» и «Оренбург» разошлись миром в Казани - 0:0

В матче 24-го тура РПЛ на «Ак Барс Арене» казанцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до пяти игр, но вновь не смогли поразить ворота соперника. Команда Франка Артиги забила всего один мяч в последних трех встречах.

В стартовом составе «Рубина» весной впервые вышли Никита Васильев и Мирлинд Даку. Албанский нападающий на 75-й минуте отправил мяч в сетку, но судьи отменили гол из-за офсайда. До этого команды обменялись опасными моментами: после удара головой Алексея Татаева и контратаки Назми Грипши вратари справились со своими задачами.

После ничьей «Рубин» сохранил седьмое место с 34 очками, «Оренбург» остался на 15-й строчке (20 баллов). Следующий матч казанцы проведут 18 апреля дома против «Акрона». Начало — в 17:00.