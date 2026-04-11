«Ак Барс» вырвал победу в овертайме и повел в серии с минским «Динамо» — 2:0

Второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, прошедший в Минске, завершился победой казанцев со счетом 5:4 в дополнительное время. Счет в серии стал 2:0 в пользу «Ак Барса».

Уже в первом периоде гости забросили три шайбы: отличились Григорий Денисенко, Степан Терехов и Александр Барабанов. Хозяева ответили голом Алекса Лиможа. В заключительной 20-минутке минчане сумели отыграться — шайбы забросили Сергей Кузнецов и Виталий Пинчук, а затем Сэм Энас вывел «Динамо» вперед. Однако на последней минуте основного времени Артем Галимов восстановил равновесие и перевел игру в овертайм. Там победу казанцам принес Нэйтан Тодд.