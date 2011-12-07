Стрит-арт раскроет тему борьбы с коронавирусом

Ценность каждой жизни, самоотверженный труд медиков и волонтеров в деле спасения жизней людей, заболевших COVID-19, - эти и другие темы, актуальные в непростое время вынужденных ограничений, будут в центре внимания.

Принять участие в проекте могут молодые стрит-арт художники в возрасте от 16 до 35 лет. До 7 августа надо подать заявку на официальной сайте фестиваля formartpfo.ru.

По информации пресс-служба Министерства культуры РТ, в жюри конкурса вошли уважаемые эксперты в сфере изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Лучшие из лучших смогут реализовать свои проекты на стенах зданий своих городов. Также лауреаты конкурса получат гранты от 50 до 100 тысяч рублей. А победителя фестиваля определит народное голосование, которое будет проведено на сайте проекта.