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Юные хоккеисты могут тренироваться и летом

В Высокогорском районе появился новый хоккейный тренажер для воспитанников спортшкол.

Это специализированное оборудование с искусственным покрытием. В период, когда ледовая площадка растоплена, на этом тренажере можно продуктивно потренироваться.

Специальная беговая дорожка позволяет индивидуально настраивать режим тренировки, включая скоростной, угол наклона поверхности. Также тренажер помогает в реабилитации спортсменов после травмы.

В общей сложности в Высокогорском районе хоккеем занимаются 315 детей. Тренажер был закуплен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».

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