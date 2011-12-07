Юные хоккеисты могут тренироваться и летом

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Это специализированное оборудование с искусственным покрытием. В период, когда ледовая площадка растоплена, на этом тренажере можно продуктивно потренироваться.
Специальная беговая дорожка позволяет индивидуально настраивать режим тренировки, включая скоростной, угол наклона поверхности. Также тренажер помогает в реабилитации спортсменов после травмы.
В общей сложности в Высокогорском районе хоккеем занимаются 315 детей. Тренажер был закуплен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».