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Казанский ИТ-парк объявляет прием заявок в Бизнес-инкубатор нового сезона

Главное условие конкурсного отбора идей: команда, претендующая на поддержку специалистов Бизнес-инкубатора, должна предоставить свои оригинальные решения в области информационных технологий.

В течение двух дней, 12 и 13 сентября, состоится отбор стартапов в Бизнес-инкубатор ИТ-парка Казани. 

Главное условие конкурсного отбора идей: команда, претендующая на поддержку специалистов Бизнес-инкубатора, должна предоставить свои оригинальные решения в области информационных технологий, сообщает пресс-служба ИТ-парка.

Это могут быть самые разные направления инфотехнологий: облачные хранилища, Интернет вещей, образовательные проекты, системы автоматизации для промышленных предприятий, а также образование, медицина, туризм. Примечательно, что преимущество в отборе идей нынешнего года отдадут и решениям в сфере социального дистанционирования. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 6 сентября на портале ИТ-парка Казани.  

КВ
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