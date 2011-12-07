В Татарстане за 10 дней таксисты получили более 1,5 тыс. штрафов

В Татарстане за 10 дней сотрудники ГИБДД выписали 1,5 тыс. штрафов таксистам. В регионе продолжается работа по профилактике ДТП по вине таксистов, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

Всего с 11 по 20 января госавтоинспекторы проверили 6 тыс. легковых такси, среди которых были выявлены 5 случаев управления авто нетрезвым водителем, 6 случаев управления водителем без прав, 47 фактов перевозки пассажиров без соответствующего разрешения. 95 автомобилей оказались неисправными, в 14 из которых проблемы были с рулем и тормозами.