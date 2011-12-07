Государство вам вернет: как получить налоговый вычет на спорт, лечение и обучение

Выплаты за занятия спортом

Так называемый «спортивный вычет» начал действовать в России с 1 августа — возврат осуществляется из НДФЛ, которые вы заплатили. Вернуть можно 13% от стоимости занятий — до 15,6 тыс. рублей. Сюда относится, например, покупка абонемента в бассейн или фитнес-клуб.

Такую выплату можно получить не только на себя, сделать можно это и на несовершеннолетних детей. Подробнее о выплате можно прочитать в нашем материале.

Вычет можно оформить в течение трех лет. Если вы не можете использовать весь социальный вычет за один год, то остаток на другой не переносится.

Выплаты за лечение

Вы также можете вернуть деньги за свое лечение, а также за лечение супруга, родителей и детей до 18 лет.

Допустим, гражданин прошел дорогостоящее лечение в частной клинике, которое вышла на общую сумму не более 120 тыс. рублей за год. К таким услугам относятся оплата первичной медико-санитарной помощи: диагностики (в том числе УЗИ, лабораторных анализов, МРТ, КТ), скорой медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и других. С оплаты этих услуг он может вернуть себе 13%.

Отметим, что в России предельный размер социального налогового вычета может увеличиться сразу в три раза — с 120 тыс. до 360 тыс. рублей. Авторы законопроекта отмечают, что предельная планка была установлена более 10 лет назад и с тех пор не повышалась, в связи с этим назрело решение об изменении этой суммы.

Выплаты за обучение

Оформить налоговый вычет можно оформить не только за свое обучение, но и обучение ребенка, брата или сестры (до 24 лет), а также своего подопечного (до 18 лет).

Если вы платите за себя, форма обучения не имеет никакого значения. Остальные должны учиться по очной форме.

Неважно, садик ли это, вуз, автошкола или курсы иностранного языка, главное, чтобы у учреждения была лицензия.

Если вы хотите вернуть деньги за обучение ребенка, сумма будет отличаться от той, которую вы могли бы получить за себя, брата или сестру. В этом случае максимальная сумма налога на возврат — 6,5 тыс. рублей в год. Также есть лимит на двоих родителей.

Также дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно. Если вы за раз заплатите 300 тыс. рублей за три года обучения, то получите столько же, если бы заплатили скажем 120 тыс. рублей. Выгоднее будет отдавать в год по 100 тыс. рублей.

Где получить выплаты

Для каждого случая предусмотрен свой список документов, который вы можете найти на сайте ФНС. Получить вычет можно как в налоговой, так и у своего работодателя. В последнем случае он перестанет удерживать НДФЛ, пока не вернет вам все положенные вам деньги.