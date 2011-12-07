Главврач РКБ ответит на вопросы жителей Татарстана

Главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев ответит на вопросы жителей Татарстана о доступности клиники.В течение месяца ИА «Татар-информ» будет собирать вопросы и обращения от жителей районов республики по телефону и через мессенджер WhatsApp. Ответы главврача РКБ опубликуют через месяц в газете «События» и на сайте информационного агентства «Татар-информ».Задать свой вопрос можно 22 и 23 октября с 10.00 до 16.00, позвонив по номеру 8-927-037-91-10 или написав сообщение в WhatsApp.