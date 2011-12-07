Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Главврач РКБ ответит на вопросы жителей Татарстана

Задать свой вопрос сможет любой житель республики по телефону или через WhatsApp.
Главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев ответит на вопросы жителей Татарстана о доступности клиники.В течение месяца ИА «Татар-информ» будет собирать вопросы и обращения от жителей районов республики по телефону и через мессенджер WhatsApp. Ответы главврача РКБ опубликуют через месяц в газете «События» и на сайте информационного агентства «Татар-информ».Задать свой вопрос можно 22 и 23 октября с 10.00 до 16.00, позвонив по номеру 8-927-037-91-10 или написав сообщение в WhatsApp.
КВ
Лента новостей