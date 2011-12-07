В 2021 году Татарстан примет участие в реализации 44 региональных проектов

Как сообщил заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев на заседании комиссии президиума политсовета Татарстанского отделения партии «Единая Россия» по вопросам реализации нацпроектов, в минувшем году Татарстан принял участие в реализации 50 федеральных (региональных) проектов в рамках 11 нацпроектов. В 2021 году в республике стартуют два новых региональных проекта: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На федеральном уровне дадут старт национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Внутренний водный транспорт». Об этом сообщает Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».