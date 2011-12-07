Подведены итоги XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение журналистов»

Церемония награждения прошла в уже ставшем привычным за последние месяцы онлайн-формате.

«Мы с коллегами долго обсуждали формат церемонии в нынешней ситуации и пришли к выводу, что сейчас больше, чем когда-либо нужно подвести итоги, поблагодарить тех, кто работает в сфере освещения экономики, вручить награды. В этом году конкурс получился необычайным не только по формату, но и по географии: 390 работ из 70 регионов страны», — отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Мы сейчас переживаем очень необычно время. По сути вся наша журналистика была мобилизована на борьбу с вирусом. Больше шестидесяти журналистов в мире погибло от него. У нас в стране, увы, мы потеряли 5 коллег, заболело свыше четырехсот. Многие журналисты входили в „красные“ зоны и героически выполняли свой долг», — подчеркнул председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«После пробоин, полученных от коронавируса, наша экономика будет вновь подниматься. Но процесс пойдет активнее, если его изобретательно поддержит сообщество журналистов-экономистов. Сегодня мы награждаем лучших. Старайтесь и дальше, и тогда ваша энергия будет заложена в цифрах российского роста. Дети рано или поздно спросят: „Что ты тогда сделал?“ Ответ вы пишете сегодня», — напутствовал участников и победителей генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«В сегодняшних условиях вопрос возрождения экономической мощи нашего государства носит особенно значимый характер. Выход из пандемии, существующие вызовы последнего времени — все это выводит на первый план проблемы, связанные с экономическим развитием. Журналисты, СМИ, работающие в этом направлении, конечно же, играют очень существенную роль в развитии нашей страны, повышения уровня ее стабильности, доверия общества к существующему институту», — прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В ходе церемонии были озвучены победители конкурса: федеральные и региональные теле- и радиокомпании, редакции газет и журналов, отдельные журналисты и пресс-секретари.

Также в рамках события состоялся мастер-класс «Трансформация деловых СМИ», в ходе которого обсуждались новые актуальные тенденции в развитии средств массовой информации, мультимедийные форматы редакций, роль и задачи деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране, а также тяжелое положение отрасли в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.