Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Подведены итоги XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение журналистов»

Сегодня были объявлены победители XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение журналистов», организованного Торгово-промышленной палатой РФ, МИА «Россия сегодня» и Союзом журналистов России.

Церемония награждения прошла в уже ставшем привычным за последние месяцы онлайн-формате.

«Мы с коллегами долго обсуждали формат церемонии в нынешней ситуации и пришли к выводу, что сейчас больше, чем когда-либо нужно подвести итоги, поблагодарить тех, кто работает в сфере освещения экономики, вручить награды. В этом году конкурс получился необычайным не только по формату, но и по географии: 390 работ из 70 регионов страны», — отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Мы сейчас переживаем очень необычно время. По сути вся наша журналистика была мобилизована на борьбу с вирусом. Больше шестидесяти журналистов в мире погибло от него. У нас в стране, увы, мы потеряли 5 коллег, заболело свыше четырехсот. Многие журналисты входили в „красные“ зоны и героически выполняли свой долг», — подчеркнул председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«После пробоин, полученных от коронавируса, наша экономика будет вновь подниматься. Но процесс пойдет активнее, если его изобретательно поддержит сообщество журналистов-экономистов. Сегодня мы награждаем лучших. Старайтесь и дальше, и тогда ваша энергия будет заложена в цифрах российского роста. Дети рано или поздно спросят: „Что ты тогда сделал?“ Ответ вы пишете сегодня», — напутствовал участников и победителей генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«В сегодняшних условиях вопрос возрождения экономической мощи нашего государства носит особенно значимый характер. Выход из пандемии, существующие вызовы последнего времени — все это выводит на первый план проблемы, связанные с экономическим развитием. Журналисты, СМИ, работающие в этом направлении, конечно же, играют очень существенную роль в развитии нашей страны, повышения уровня ее стабильности, доверия общества к существующему институту», — прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В ходе церемонии были озвучены победители конкурса: федеральные и региональные теле- и радиокомпании, редакции газет и журналов, отдельные журналисты и пресс-секретари.

Также в рамках события состоялся мастер-класс «Трансформация деловых СМИ», в ходе которого обсуждались новые актуальные тенденции в развитии средств массовой информации, мультимедийные форматы редакций, роль и задачи деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране, а также тяжелое положение отрасли в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

КВ
Лента новостей