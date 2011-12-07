Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минсельхозпрод РТ рассказал о мероприятиях, которые позволят серьезно поднять урожайность в Татарстане

В эти дни в районах Татарстана на базе сортоиспытательных участков проходят зональные семинары, с участием заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова и аграриев республики.

В ходе семинаров были озвучены приоритеты отрасли растениеводства на 2021 год для повышения отдачи пашни и эффективности отрасли земледелия в Татарстане:

1. Оптимизация технологических операций (5 в одном);

2. Управление формированием урожая (оснащение самоходными опрыскивателями);

3. Повышение эффективности защитных мероприятий (оснащение растворными узлами).

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов отметил, что для того, чтобы почва работала на урожай, на эффективность, необходимо комбинирование технологических процессов. 5 в 1 – это предпосевная обработка, внесение удобрений, посев, внесение биологических препаратов к семенам и прикатывание. Все эти процессы одновременно может выполнять одна техника.

Обратил внимание представитель Минсельхозпрода РТ и на формулу урожая, которая базируется на 3 составляющих: количество продуктивных колосьев, количество зерен в колосе и массу семян. Для оптимального формирования всех этих факторов необходима 4-х кратная обработка посевов. Наиболее эффективно это проводить с помощью самоходных опрыскивателей, поскольку автоматизируется процесс работы и не подвергается риску здоровье работника

Серьезно повышают эффективность защитных мероприятий – растворные узлы, которые позволяют умягчать, раскислять и подогревать используемую для приготовления рабочих растворов воду. Наша задача внедрить их в каждом хозяйстве с площадью пашни свыше 500 га. 

«Все эти мероприятия позволят серьезно поднять урожайность в Татарстане, эффективность и рентабельность наших сельхозпроизводителей», - отметил Марат Зяббаров.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ

КВ
Лента новостей