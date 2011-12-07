Минсельхозпрод РТ рассказал о мероприятиях, которые позволят серьезно поднять урожайность в Татарстане

В ходе семинаров были озвучены приоритеты отрасли растениеводства на 2021 год для повышения отдачи пашни и эффективности отрасли земледелия в Татарстане:

1. Оптимизация технологических операций (5 в одном);

2. Управление формированием урожая (оснащение самоходными опрыскивателями);

3. Повышение эффективности защитных мероприятий (оснащение растворными узлами).

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов отметил, что для того, чтобы почва работала на урожай, на эффективность, необходимо комбинирование технологических процессов. 5 в 1 – это предпосевная обработка, внесение удобрений, посев, внесение биологических препаратов к семенам и прикатывание. Все эти процессы одновременно может выполнять одна техника.

Обратил внимание представитель Минсельхозпрода РТ и на формулу урожая, которая базируется на 3 составляющих: количество продуктивных колосьев, количество зерен в колосе и массу семян. Для оптимального формирования всех этих факторов необходима 4-х кратная обработка посевов. Наиболее эффективно это проводить с помощью самоходных опрыскивателей, поскольку автоматизируется процесс работы и не подвергается риску здоровье работника

Серьезно повышают эффективность защитных мероприятий – растворные узлы, которые позволяют умягчать, раскислять и подогревать используемую для приготовления рабочих растворов воду. Наша задача внедрить их в каждом хозяйстве с площадью пашни свыше 500 га.

«Все эти мероприятия позволят серьезно поднять урожайность в Татарстане, эффективность и рентабельность наших сельхозпроизводителей», - отметил Марат Зяббаров.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ