В правительстве РТ обсуждается вопрос об аресте нелегальных легковых такси

Правительство РТ обсуждает вопрос об аресте легковых такси, занимающиеся нелегальной перевозкой пассажиров. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.

«К сожалению, наши полномочия распространяются только на те транспортные средства, которые оборудованы более 8 сидячими местами, транспортные средства категории «Д». Легковые автомобили, такси — это уже компетенция ГИБДД и нашего Министерства транспорта», — рассказал он.

Рамазанов уточнил, что во многих субъектах России подобная практика уже применяется. Скорее всего в ближайшем будущем арест такси за нарушение транспортного законодательства будет применяться и в Татарстане.

Уточним, что арест автобусов или авто представляет собой изъятие транспортного средства у владельца и помещение его на бесплатную штрафстоянку, где автомобиль будет находиться до оплаты штрафа.