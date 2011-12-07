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В правительстве РТ обсуждается вопрос об аресте нелегальных легковых такси

На данный момент аресту подлежат только пассажирские автобусы, которые нарушают транспортное законодательство.

Правительство РТ обсуждает вопрос об аресте легковых такси, занимающиеся нелегальной перевозкой пассажиров. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов. 

 «К сожалению, наши полномочия распространяются только на те транспортные средства, которые оборудованы более 8 сидячими местами, транспортные средства категории «Д». Легковые автомобили, такси — это уже компетенция ГИБДД и нашего Министерства транспорта», — рассказал он.

Рамазанов уточнил, что во многих субъектах России подобная практика уже применяется. Скорее всего в ближайшем будущем арест такси за нарушение транспортного законодательства будет применяться и в Татарстане.

Уточним, что арест автобусов или авто представляет собой изъятие транспортного средства у владельца и помещение его на бесплатную штрафстоянку, где автомобиль будет находиться до оплаты штрафа. 

КВ
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