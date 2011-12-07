Татарстан вошел в список регионов с наиболее дешевыми масками

В тройку российских регионов с наиболее дешевыми масками вошли Удмуртия, Татарстан и Дагестан. Об этом сообщает издание Nation News.

Проведя исследование цен в 15 субъектах России, редакция издания определила рейтинг регионов по наиболее приемлемым ценам за средства индивидуальной защиты. Так, его лидером стала Удмуртия – купить одноразовую защитную маску можно за 9 рублей, а многоразовую — за 14 рублей.

Второе место поделили Татарстан и Дагестан. Приобрести одноразовую маску в РТ можно за 5 рублей, максимальную — за 25, а многоразовую можно купить за 150. Во второй же республике одноразовую маску можно взять за 10−20 рублей, а многоразовую — за 120 рублей.

На третьем месте по доступным ценам на маски расположись Карачаево-Черкесия и Мордовия. Купить одноразовую маску в обоих регионах можно за 12 рублей, а многоразовую — за 30 рублей и более.

Кстати, отмечается, что в Татарстане также можно найти противочумные костюмы, цена которых равна 1,8 тыс. рублей.