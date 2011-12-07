Минниханов открыл Аллею славы работников Казанского порохового завода

24 июня в парке имени Петрова состоялось торжественное открытие Аллеи славы работников Казанского порохового завода ветеранов ВОВ. В церемонии открытия принял участие Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе главы республики.

«24 июня — это особая дата. В 1945 году в этот день состоялся Парад Победы. Огромные слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны!», — сказал Минниханов.

К мемориалу также возложили цветы ветераны войны, мэр Казани Ильсур Метшин, директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрий Капранов, представители Казанского порохового завода.

Напомним, во время войны Казанский пороховой завод производил стратегически важную продукцию для Красной армии. На фронт ушли более 2 тыс. работников предприятия, более 5,4 тыс. работников признаны тружениками тыла и награждены Орденом Отечественной войны I степени. Восемь работников завода признаны Героями Советского Союза.