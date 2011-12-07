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Рустам Минниханов отметил работу Правительства РФ в период пандемии

Глава республики отдельно выделил заслуги Михаила Мишустина.

Президент РТ Рустам Минниханов отметил эффективность и оперативность действий федерального правительства в условиях пандемии. Таким мнением он поделился в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года в республике.

Президент подчеркнул, что ущерб от пандемии оказался бы куда значительнее, если бы федеральные власти не принимали своевременных решений, связанных с лекарствами, оборудованием, поддержкой малого и среднего бизнеса.

Глава республики отдельно выделил работу премьер-министра Михаила Мишустина, назвав его подход в работе системным.

КВ
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