Рустам Минниханов отметил работу Правительства РФ в период пандемии

Президент РТ Рустам Минниханов отметил эффективность и оперативность действий федерального правительства в условиях пандемии. Таким мнением он поделился в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года в республике.

Президент подчеркнул, что ущерб от пандемии оказался бы куда значительнее, если бы федеральные власти не принимали своевременных решений, связанных с лекарствами, оборудованием, поддержкой малого и среднего бизнеса.

Глава республики отдельно выделил работу премьер-министра Михаила Мишустина, назвав его подход в работе системным.