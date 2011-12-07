Акция «Помощь рядом!» продолжается

Во время пандемии коронавирусной инфекции в Татарстане проходит республиканская благотворительная акция «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Она стартовала по инициативе президента РТ Рустама Минниханова.

В рамках акции малообеспеченные татарстанцы получают продуктовые наборы. Коробки с продуктами первой необходимости пенсионерам и семьям с низким материальным доходом доставляют волонтеры. Сегодня продуктовые наборы получили 802 жителя Нурлатского района. Как рассказали в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, список получателей продуктовых наборов определен ведомством.