Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Акция «Помощь рядом!» продолжается

В рамках акции малообеспеченные татарстанцы получают продуктовые наборы.

Во время пандемии коронавирусной инфекции в Татарстане проходит республиканская благотворительная акция «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Она стартовала по инициативе президента РТ Рустама Минниханова.

В рамках акции малообеспеченные татарстанцы получают продуктовые наборы. Коробки с продуктами первой необходимости пенсионерам и семьям с низким материальным доходом доставляют волонтеры. Сегодня продуктовые наборы получили 802 жителя Нурлатского района. Как рассказали в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, список получателей продуктовых наборов определен ведомством.

КВ
Лента новостей