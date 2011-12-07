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В Набережных Челнах растет дефицит школьных учителей

Количество детей, поступающих в общеобразовательные учреждения, растет.

В Набережный Челнах может возникнуть дефицит преподавателей в школах. Об этом сообщил начальник управления образования и молодежи Рустем Хузин.

«По некоторым специальностям уже скоро некому будет вести уроки. В этой связи решением кадровой проблемы является воспитание будущих педагогов из числа своих выпускников и заключения с ними договоров в рамках целевого приема на педагогические специальности», — рассказал Хузин.

Дефицит связан с тем, что студенты неохотно идут обучаться в педагогические вузы. При этом количество детей, поступающих в школы, с каждым годом увеличивается. 

Особенно в учебных учреждениях не хватает учителей начальных классов, физики, химии, биологии, отметил начальник управления образования.

КВ
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