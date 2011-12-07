Как пожениться, чтоб не разориться?

Мы нашли молодую пару, которая как раз готовилась к заключению брака. Отправились вместе с Анастасией и Алмазом за нарядами для этого особого дня и спросили о предстоящих расходах.В свадебном салоне от богатства выбора голова кругом. Недорогое платье от 25 до 40 тысяч - опускает на землю продавец. Интересуюсь красным платьем, ведь в старину наряд невесты был именно таким. Красный цвет, цвет жизни, не случайно выбирался нашими предками во многих народностях. Примечательно, что консультант слышит об этом впервые, говорит, такой наряд покупают сейчас, чтобы выделиться. И действительно, среди множества платьев всех оттенков белого только одно красное! Мода за белым платьем закрепилась прочно, хотя специалисты говорят, что ей не больше 200 лет. Популярностью пользуются также кремовые, жемчужные и даже светло-розовые наряды для невест. Большая часть платьев на корсете, а значит, они универсальные, при желании можно затянуть любую фигуру. Костюм жениха не отстает по цене. А если еще ресторан и лимузин? Когда наши главные герои подсчитали затраты, пришла идея расписаться в джинсах и махнуть на юг. Но друзья не поймут, родственники обидятся. Настя и Алмаз нашли выход из ситуации, которым и решили поделиться. Аренда двухэтажного коттеджа на сутки - 9 тысяч. Еще 5 тысяч залог. Хозяин вернет деньги, если дом останется в порядке, на что мы очень надеемся. Продукты - торт, фрукты, шашлыки, напитки - все с собой, это примерно 30 тысяч. Праздничное оформление - шары и плакаты - 1 тысяча. Косметика, диадема, шпильки для прически - 20 тысяч. Букет невесты - 2 тысячи. Приличный костюм жениха можно найти за 12 тысяч. Ну а белое платье решено было взять в аренду. Это 5 тысяч за прокат и 5 тысяч в качестве залога. Кроме того, требуется подъюбник для пышного подола - 1 тысяча и столько же залог. Средства, отданные в залог, должны вернуться - 6 тысяч можно минусовать. И главное - фата, вот она останется на всю жизнь. По современным правилам ее не берут в аренду, а покупают. За этот свадебный атрибут, который принято хранить, была отдана 1 тысяча рублей. Экономия на прическе и макияже - волосы завили и уложили искусные подружки невесты, они же помогли наложить косметику. Услуги фотографа, непредвиденные расходы - решено отложить около 20 тысяч. Свадьба, где русские и татарские обычаи тесно переплелись, получилась яркой и веселой. Обошлись без ресторана, лимузин посчитали лишним - кого им сегодня удивишь? Вооружаемся калькулятором, в итоге получается примерно 100 тысяч. Высока ли цена или можно потратить большую сумму, решать каждой паре и родным. Главное, чтобы этот день стал началом длинной и счастливой семейной истории.