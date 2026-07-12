Казанский аэропорт повторно закрыли за день – ограничения введены еще в трех регионах

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Город
12 июля 2026  21:52

Международный аэропорт Казани во второй раз за сутки приостановил приём и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. Вслед за ним ограничения ввели воздушные гавани Самары, Чебоксар и Ульяновска.

Первое закрытие аэропорта столицы Татарстана произошло утром из-за режима беспилотной опасности и угрозы атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. Вечером ограничения ввели повторно. Информации о сроках снятия мер пока нет.

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