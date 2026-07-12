Госэкспертиза одобрила строительство Центра стрельбы из лука в Казани

Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на строительство Центра стрельбы из лука в Казани. Застройщиком выступает спортивная школа олимпийского резерва «ФСО «ТАСМА», техзаказчиком – Главное инвестиционно-строительное управление РТ.



В новом комплексе запланировано поле для стрельбы площадью более 5 тысяч квадратных метров, раздевалки, тренерские и тренажёрный зал. Оформление помещений будет выдержано в минималистичном стиле с акцентами на цветах олимпийских колец. Сроки начала строительства пока не уточняются.