В Казанке у Нижнезареченской дамбы обнаружено тело утонувшего мужчины

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Город
11 июля 2026  20:04

В акватории реки Казанки, в районе Нижнезареченской дамбы, произошла трагедия – утонул мужчина. Очевидцы извлекли тело погибшего из воды, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 16:27. Тело находилось в 15 метрах от берега и было передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели выясняются.

Это уже не первый случай утопления в регионе за последние дни. Накануне в пруду у села Сухие Курнали Алексеевского района было найдено тело подростка – его также достали очевидцы, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть. Причиной названо купание в необорудованном месте. Ранее в Буинске спасатели успели вытащить тонувшего мальчика – ребёнка реанимировали прямо на пляже.

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