Греемся «вкусно»: чай с гвоздикой, десерт с имбирем

Подробнее об этом рассказала специалист ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Диляра Бареева:

— В первую очередь к согревающим мы относим все острые и жгучие специи. Это острые перцы (чили, халапеньо), горчица, васаби, имбирь, карри, гарам масала (индийская приправа), хрен. Кайенский перец (разновидность жгучего перца) содержит капсаицин, который уменьшает аппетит и стимулирует процесс сжигания жира. Некоторые исследования также доказали его онкопротекторные свойства. Его хорошо добавлять в мясные, рыбные блюда, птицу, супы, салаты, овощи.

Согревающим действием обладает и корица, она еще является антиоксидантом, помогает бороться с воспалительными реакциями в организме, снижает уровень сахара в крови, что хорошо при резистентности к инсулину и сахарном диабете. Корицу можно добавлять в смузи, каши, йогурты, кофе, цикорий и чай.

Куркума содержит куркумин, а он сильнейший антиоксидант и природное противовоспалительное средство. Подходит для обогащения кофе латте, супов, салатов, мясных блюд, птицы, рыбы, салатов. Также куркумин продается в виде биологически активных добавок.

У имбиря выраженный противовоспалительный и противомикробный эффект, он снимает болевые ощущения, особенно хорош для суставов, помогает пищеварению. Идеально использовать его для напитков, десертов, соленым — в различных блюдах.

Мускатный орех известен своим «теплым» сладковатым привкусом. Прекрасен в сладких и кислых блюдах, а также напитках, например в кофе. Есть у него и антимикробное, противовоспалительное и антиоксидантное свойства.

Любимая многими гвоздика гармонично оттеняет как сладкие, так и соленые блюда. Ее полезно добавлять в чай, компот и кофе. Помогает в работе печени, снимает повышенный уровень сахара, обладает противогрибковым, антисептическим и антимикробным действием. Гвоздика отлично сочетается с апельсином, имбирем и корицей.

Анис — специя, которая помогает при вирусных заболеваниях, а также имеет выраженный антиоксидантный эффект. Можно сдобрить анисом в сочетании с куркумином напиток латте, чай или выпечку.

Смешивая согревающие (и не только) специи между собой, можно создать необычные сочетания. Аккуратными при употреблении специй нужно быть людям с проблемами желудочно-кишечного тракта: вероятны болезненные ощущения и дискомфорт. И еще один нюанс — согревающие специи не помощники при повышенной температуре тела.