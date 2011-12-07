В Татарстане может появиться первая в стране бондовая зона

О том, как работает бондовая зона, а также о перспективах, открывающихся в республике с ее появлением, рассказали помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев, генеральный директор iHerb Илья Микин, старший менеджер отдела по взаимодействию с государственными органами «Яндекс. Маркет» Татьяна Бражник, директор по GR компании AliExpress Russia Сергей Лебедев, генеральный директор BoxBerry Марат Артуганов, директор филиала DHL Эрнест Валеев и

вице-президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Игорь Зубов.

Бондовые зоны обладают особым таможенным статусом. С одной стороны, это дает возможность не оплачивать таможенные сборы и налоги при хранении импортируемых товаров до их продажи. С другой - не выплачивать НДС при экспорте, как если бы

товар вывозился с таможенной территории.

- Частично опыт особых экономических зон и преференциальных зон с точки зрения таможенного регулирования у нас уже реализован, - отметил Фарид Абдулганиев. - Что касается нового витка развития электронной торговли, когда границы будут размыты, мы действуем слаженно с игроками интернет-ритейла под руководством Президента РТ.

Период пандемии внес значительные коррективы в торговлю как в России, так и по всему миру. Все чаще люди стали заказывать товары через интернет, вместо того чтобы лично посещать магазины и ТЦ. Так, Сергей Лебедев отметил, что за этот срок в Татарстане вдвое увеличилось число поставщиков, работающих на площадке AliExpress Russia. Большинство из них торгует мебелью, товарами для дома и автозапчастями.

Сергей Лебедев также отметил, появление бондовой зоны в республике поможет местным производителям развиваться, пояснив, что продавцы могут предполагать приблизительное количество товаров, востребованных покупателями, и заранее заказывать их на бондовые склады.

Согласился с коллегой и Игорь Зубов, высказавший мнение о том, что появление на территории страны бондовых зон поможет сократить отставание российского торгового экспорта от импорта.

При этом Игорь Зубов отметил, Татарстан, находясь на пересечении многих транспортных магистралей, станет оптимальным местом для размещения первой бондовой зоны в стране. В свою очередь Сергей Лебедев высказал мнение, что такие зоны следует разместить в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, а также вдоль Транссибирской магистрали