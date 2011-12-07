Погибшая на Бали: почему возникли проблемы с возвращением тела на родину

Стало известно, что друзьям погибшей наконец удалось собрать достаточную сумму для транспортировки тела — сегодня оно должно быть доставлено в Москву.

В середине февраля 22-летняя студентка из Казани поехала на отдых на Бали в компании четырех друзей. Ребята собирались провести в Индонезии зимние каникулы.

Трагедия случилась 19 февраля примерно в час дня. Девушка отправилась с приятельницами на пляж Пасут. Невзирая на разыгравшиеся волны, она вошла в океан, чтобы сделать селфи. В целях получения более эффектного кадра немного отплыла от берега. Обратное течение, также называемое отбойным, оказалось очень сильным. Для купальщицы это стало полной неожиданностью. Девушку накрыло морской волной. Удар оглушил туристку, и она оказалась под водой. Течение унесло ее тело в океан. Через некоторое время молодой человек, сопровождавший девушку во время поездки на пляж, смог вытащить ее на берег. Но было уже слишком поздно: купальщица погибла. Тело доставили в местную больницу.

Позднее друзья погибшей объявили о сборе средств на перевоз тела в Россию. «Мы сами не знаем, сколько нам нужно денег на транспортировку тела, — сообщается на странице в соцсети. — Нам назвали лишь примерную стоимость: 6 тысяч долларов. Но сумма может вырасти и до 10 тысяч».

О том, почему близким пришлось собирать деньги на репатриацию покойной на родину и как в таких случаях работает туристическая страховка, рассказал коммерческий директор одного из казанских турагентств Сергей Мильграм:

— Медицинская страховка включена в стоимость абсолютно любого тура. От нее нельзя отказаться, даже если у вас есть своя собственная. Например, полученная на работе или самостоятельно приобретенная в банке. Исключение — туры по РФ. Полис обойдется вам в 1 — 2 доллара в сутки.

Медицинская страховка, входящая в тур, обычно имеет франшизу в 30 долларов/евро. Из этого следует, что при любом обращении в больницу придется сначала внести деньги за франшизу. И только после этого вам окажут необходимые медицинские услуги. Страховая компания в рамках страхового лимита оплатит все расходы. В случаях, когда минимальной суммы покрытия окажется недостаточно, придется доплачивать из собственного бюджета.

Следует учесть, что многие из медицинских страховок не работают, если в крови получившего травму путешественника обнаружен алкоголь. Как известно, полное выведение алкоголя из крови может занять до 3 недель. Конечно, можно приобрести полис, который действует и в случаях, когда турист находится в состоянии алкогольного опьянения. Но такой документ будет стоить в несколько раз дороже: вместо 800 — 1000 рублей придется заплатить от 3 до 4 тысяч. Помимо всего прочего, действие страховки не распространяется на случаи, произошедшие по вине путешественника, а также на хронические заболевания.

В случае с Бали, скорее всего, имело место оформление стандартной страховки. Если молодая компания принимала горячительные напитки, то договор страхования автоматически аннулировался.

К сожалению, иногда беда приходит неожиданно. Трагедия может случиться и во время отдыха. Конечно, репатриация тела на родину входит в состав обычной страховки. Но она покрывает примерно 10000 долларов/евро. Безусловно, этой суммы недостаточно для того, чтобы вернуть тело на родину. Средняя стоимость репатриации составляет 20 — 40 тысяч долларов.

Настоятельно советую не экономить на покупке туристической страховки. Прислушайтесь к совету вашего оператора. Более того, вы всегда можете сами дополнить и отредактировать ваш полис. К базовому перечню услуг компании-страховщика добавить дополнительные. Например, перевозку на вертолете. И даже… кремацию. С перечнем страховых услуг всегда можно ознакомиться на сайте или в офисе вашей страховой компании.

Кстати

По данным открытых источников, чаще всего в 2019 году несчастные случаи происходили с российскими туристами в России и Таиланде. Третья позиция осталась за Турцией. Среди происшествий преобладают трагедии, случившиеся во время горнолыжного отдыха. Второе место по количеству несчастных случаев делят между собой ДТП и утопления.

P.S Студентку из Казани, утонувшую на Бали похоронят в поселке Васильево.