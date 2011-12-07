Модернизированный ракетоносец испытали в Казани на сверхзвуке

В столице Татарстана на сверхзвуке испытали модернизированный ракетоносец Ту-22М3М. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что выход на сверхзвуковые скорости реализовали в ходе четвертого полета, а всего уже выполнили пять. Ракетоносец показал устойчивую и хорошую управляемость. В ходе испытаний оборудование и обновленные системы работали в штатном режиме.

Первый этап летных испытаний второй Ту-22М3М проходит на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова.