Рустам Минниханов поздравил выпускников Татарстана с окончанием школы, сообщает пресс-служба президента РТ.

«К сожалению, в этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции праздник проводится дистанционно. Учеба и предэкзаменационная подготовка в новом формате во время пандемии, пожалуй, первое серьезное испытание в вашей жизни», — передает слова Минниханова пресс-служба.

В поздравлении глава республики отметил, что школьная пора особенно ценится на пороге взрослой жизни, а школьное образование дает выпускникам возможность реализовать свой потенциал и внеси ценный вклад в развитие республики и страны.

Минниханов пожелал выпускникам успехов, много сил и энергии, а педагогов и родителей поблагодарил за их труд и профессионализм.

Напомним, сегодня в стране проходит Всероссийский выпускной вечер.