1 марта некоторые автобусные маршруты в Казани будут курсировать по графику рабочего дня

1 марта, в день празднования Масленицы, автобусы до озера Лебяжье в Казани будут курсировать по графику рабочего дня, сообщается на сайте мэрии города.

Так, с 8.00 до 15.00 будут курсировать автобусные маршруты № 36, 46 и 72.

В день праздника до лесопарка «Лебяжье» будут курсировать 23 автобуса по маршрутам № 36, 28 и 46, а также 21 автобус маршрута № 72. Среднее время ожидания транспорта составит 10 минут.

Для тех, кто приедет на празднование Масленицы на собственном автомобиле, будет организована бесплатная парковка вдоль Горьковского шоссе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что председатель ассоциации АТП РТ прокомментировал ролик «Откровения кондуктора».