Салахов: Институт истории не закроют

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов опроверг информацию о закрытии Института истории им. Ш. Марджани, пишет ИА «Татар-информ».

«Как можно закрыть целый институт? Можно сделать реорганизацию или присоединить», — сказал Салахов.

Он также подчеркнул, что Институт истории могут присоединить к Институту археологии, к которому учреждение относилось ранее. Однако пока соответствующего указа не было.

«Структурных изменений никто не почувствует, ни один ученый не пострадает», — отметил Салахов.

Ранее директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов отметил, что институт «перестает существовать как юридическое лицо».