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В Зилантовом монастыре Казани почтили память крестителя Руси князя Владимира

Сегодня, 28 июля, православные верующие чтят память великого равноапостольного святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

В Свято-Успенском женском монастыре, что расположен на Зилантовой горе г. Казани, сегодня состоялась праздничная Литургия в честь этого события. В состав храмового комплекса Зилантова монастыря входит и небольшой уютный храм, освященный в честь святого Владимира — здесь и прошла служба. Поскольку праздничная дата выпала на будний день, на богослужение пришло немного людей, так что места внутри церкви хватило всем. По окончании службы пришедших на Литургию Владимиров поздравили и вручили им особые просфоры — специально испеченные здесь сестрами обители для этого праздника службы хлеба.  

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