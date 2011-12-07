В Зилантовом монастыре Казани почтили память крестителя Руси князя Владимира

В Свято-Успенском женском монастыре, что расположен на Зилантовой горе г. Казани, сегодня состоялась праздничная Литургия в честь этого события. В состав храмового комплекса Зилантова монастыря входит и небольшой уютный храм, освященный в честь святого Владимира — здесь и прошла служба. Поскольку праздничная дата выпала на будний день, на богослужение пришло немного людей, так что места внутри церкви хватило всем. По окончании службы пришедших на Литургию Владимиров поздравили и вручили им особые просфоры — специально испеченные здесь сестрами обители для этого праздника службы хлеба.