В России запустили проект аудиогидов «Проводники смыслов. Голоса»

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» стартовал проект «Проводники смыслов. Голоса» — серия аудиогидов и подкастов об истории, культуре и героях страны. К записи привлекли профессиональных экскурсоводов, экспертов и детей.

Проект включает три направления: «Больше, чем метро» (8 аудиогидов о метрополитенах), «Россия глазами юных экскурсоводов» (21 детский аудиогид о родных городах) и «Голоса Памяти: Города-Герои» (10 аудиогидов о городах, удостоенных этого звания). Инициатива направлена на патриотическое воспитание молодежи и сохранение культурного наследия. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».