Исследователи КГМУ разработали препарат, облегчающий последствия инсульта

Исследователи КГМУ разработали препарат, облегчающий последствия ишемического инсульта.

По словам одного из авторов работы Ваге Маркосяна, разработанное лекарство направлено на поддержание жизнеспособности клеток, находящихся в зоне «полутени» – участке головного мозга, где клетки могут либо восстановиться, либо поддаться патологическому процессу.

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии КГМУ пояснил, что препарат представляет собой инъекцию, которую можно ввести людям, находящимся в реанимации в предынсультном состоянии.

Благодаря разработке очаг поражения в головном мозге не увеличивается в размерах, отмирает меньшее количество нейронов. Так, нейроны остаются в «защищенном» состоянии в течение трех недель после введения препарата.



