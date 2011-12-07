Исследователи КГМУ разработали препарат, облегчающий последствия инсульта

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Исследователи КГМУ разработали препарат, облегчающий последствия ишемического инсульта.
По словам одного из авторов работы Ваге Маркосяна, разработанное лекарство направлено на поддержание жизнеспособности клеток, находящихся в зоне «полутени» – участке головного мозга, где клетки могут либо восстановиться, либо поддаться патологическому процессу.
Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии КГМУ пояснил, что препарат представляет собой инъекцию, которую можно ввести людям, находящимся в реанимации в предынсультном состоянии.
Благодаря разработке очаг поражения в головном мозге не увеличивается в размерах, отмирает меньшее количество нейронов. Так, нейроны остаются в «защищенном» состоянии в течение трех недель после введения препарата.