В дни декады инвалидов казанцы могут помочь людям с ограниченными возможностями

Также по заявкам будет проводиться уборка квартир и придомовых территорий. Казанцы могут лично помочь нуждающимся инвалидам. Для этого необходимо позвонить в дирекцию «Доброй Казани» по телефону 239-26-36. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Традиционно единовременную материальную помощь из городской казны получат 315 семей, где воспитываются дети-инвалиды. Общая сумма выплат - 1 млн рублей.В дни декады учреждения здравоохранения организуют выход участковых бригад в семьи нетранспортабельных инвалидов. Во всех поликлиниках состоятся консультации по вопросам предоставления медицинской помощи.С 1 по 10 декабря в Казани пройдут десятки культурных мероприятий, приуроченных к декаде инвалидов. В преддверии декады, 30 ноября, в КРК «Пирамида» будет показан гала-концерт культурно-благотворительного творчества «Добрая волна».130 воспитанников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями выступят на одной сцене со звездами российской эстрады - Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Валерией. 3 декабря в ДК имени Ленина состоится общегородской праздничный концерт для инвалидов.7 декабря в столицу Татарстана съедутся 700 участников гала-концерта фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья». Они будут представлять 20 интернатов и детских домов Татарстана.В рамках декады инвалидов в Казани состоятся спортивные состязания. 5 декабря начнется акция «День здоровья на лыжах». Ее участниками станут воспитанники коррекционных школ и школ-интернатов - всего 300 детей.В Горкинско-Ометьевском лесу для детей с диагнозом «ДЦП» будет организовано бесплатное катание на специализированных снегокатах.Более подробную информацию о мероприятиях можно получить по телефонам «горячей линии» администраций районов Казани: (843) 272-17-97 (Советский район), (843) 557-76-10 (Кировский и Московский районы), (843) 264-30-86 (Вахитовский иПриволжский районы), (843) 519-34-06 (Авиастроительный и Ново-Савиновский районы). Они начнут свою работу с 1 декабря.