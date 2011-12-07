Назван победитель премии «Студент года - 2018» в Татарстане

Финал ежегодной премии прошел в День студенчества, 25 января, на сцене КРК «Пирамида». Собравшихся поздравил Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, сообщает ИА «Татар-информ». «Премия «Студент года» - это хороший проект, который вот уже 14 лет идет в Республике Татарстан, где мы чествуем нашу молодежь в разных номинациях. Я думаю, сегодня вы все победители, потому что у нас самая заводная, креативная и энергичная молодежь», - отметил Фарид Мухаметшин. Помимо традиционной фирменной статуэтки премии победитель получил право обучения в любом вузе мира и 50 тысяч рублей от Президента Татарстана Рустама Минниханова из рук Председателя Госсовета РТ. В этот вечер на сцене КРК «Пирамида» огласили также имена победителей в 18 различных номинациях: были объявлены лучшие спортсмены, артисты, представители студенческих СМИ, научных и общественных организаций. В номинации «Интеллект года» победил Михаил Ягофаров из КФУ. Лучшей студенческой научной организацией было признано научно-техническое общество Альметьевского государственного нефтяного института. Спортсменом года стала Юлия Зобнина из КФУ, а лучшим студенческим спортивным клубом - команда «КАИ-Зиланткон».Самой творческой личностью признали Ольгу Плотникову из КФУ, награду за лучший студенческий творческий коллектив получил ансамбль народного танца «Саи?яр» из Набережночелнинского института КФУ. В номинации «Волонтер года» выиграла Эндже Камалетдинова из КФУ. Журналистом года стала София Бармина из КНИТУ, лучшим студенческим СМИ - медиасообщество Colorit (КФУ).Лучшим иностранным студентом года был назван Рамир Мигранов (КНИТУ). Добровольческии? центр «КФУ - планета добрых людеи?» стал лучшей студенческой организацией года, а лучшим студенческим проектом - военно-историческии? проект «Минувших лет живая память» из ТИСБИ.Всего на конкурс было подано 296 заявок от студентов и студенческих организаций из 24 вузов Татарстана. В финал прошли 63 учащихся. Каждого финалиста отметили ценным подарком и денежной премией.