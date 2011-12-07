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Казанцам предлагают подарить вторую жизнь книгам

Поделиться ненужными книгами можно будет на Кремлевской набережной.

Масштабная буккроссинг-акция «Подари книге вторую жизнь» стартует с первого дня лета, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Оставить книги и взять взамен почитать что-то новое казанцы смогут в павильоне проката роликов, расположенном на Кремлевской набережной.

Акция продлится до сентября, приносить книги следует с 12 до 22 часов.

Тех, кто отдаст 15 и более книг ожидает приятный подарок — сертификат на прокат велосипеда, роликов или самоката.

КВ
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