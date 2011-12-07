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Следствие просит арестовать основателя «Финико» Кирилла Доронина на 2 месяца

Доронин просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за беременности жены.

Следствие просит арестовать основателя «Финико» Кирилла Доронина на 2 месяца до 28 сентября. 

Доронин в суде свою вину не признал и заявил, что сейчас ведется работа по возврату средств участникам платформы. Также выяснилось, что около 4-5 недель назад он получил турецкое гражданство и паспорт на имя Онура Намика. Смену имени он объяснил известностью компании и тем, что такая популярность приносит как положительное, так и отрицательное. За рубежом он планировал открыть такую же компанию. 

«Обвинения в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу», — заявил Доронин в суде.

Адвокат Доронина в суде заявил, что никакого обмана не было и что при регистрации на платформе участники ознакамливались с пользовательским соглашением, где было прописано, что во время торгов криптовалютой можно как заработать, так и потерять все средства.

Доронина задержали в кабинете следователя ГСУ МВД по РТ, куда его вызывали на допрос. Там же у него изъяли турецкий паспорт и предъявили обвинения в мошенничестве. 

Основатель компании «Финико» Кирилл Доронин просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за беременности жены. Об этом он заявил во время заседания в Вахитовском суде.

КВ
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