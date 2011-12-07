Минниханов: В основе наших успехов всегда был и остается созидательный труд всех и каждого

День Республики Татарстан объединяет жителей, которые дорожат ценностями патриотизма, трудолюбия и уважением к традициям многонациональной России и родного Татарстана. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов во время поздравления татарстанцев c Днем Республики Татарстан, сообщает пресс-служба главы РТ.

«На протяжении всех лет существования новой государственности основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни», — сказал Минниханов.

Он также подчеркнул успехи последних десятилетий — «создание современных производств, укрепление системы здравоохранения и образования, социальная защищенность, поддержка спорта и туризма, сохранение историко-культурного наследия, формирование комфортной среды, выстраивание современных отношений государства и институтов гражданского общества, государства и личности».

Глава республики отметил в качестве «неоспоримого конкурентного преимущества» позитивный характер развития межнациональных и межрелигиозных отношений и сохранение гражданского мира.

«Итоги столетнего пути Татарстана свидетельствуют, что в основе наших успехов всегда был и остается созидательный труд всех и каждого. Мы благодарны всем поколениям татарстанцев, внесшим весомый вклад в становление и развитие родной республики. Трудолюбие, убежденность, вера в себя и собственные силы делают нас сильными, позволяют решать самые смелые и перспективные задачи, с уверенностью смотреть в будущее!», — заключил Минниханов.