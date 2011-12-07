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ДТП в Заинском районе: пострадали четыре человека

ДТП в Заинском районе: пострадали четыре человека
Авария произошла возле села Старое Маврино, сообщает ИА "Татар информ" со ссылкой на пользователей соцсетей. Легковой автомобиль столкнулся с погрузчиком Нефаз, влетев под него. В результате пострадали четыре человека.
КВ
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