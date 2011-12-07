Экономят ли казанцы на продуктах?

Екатерина Николаевна, 74 года:

— Каждый день цены на что-нибудь да поднимают. Я уже и не удивляюсь этому. Чего переживать? Нас все равно не спрашивают: хотим мы этого или нет. А экономить на всем я начала уже давно — сразу как вышла на пенсию. Но меня всегда огород выручал. Свои картошка, лук, морковь, капуста, соленья да варенья — вот на этом и живу.

Елена Воронина, 26 лет:

— Давно заметила, что цены на молочку и хлеб поднялись. Экономить не получается, даже наоборот. Недавно мне удалили желчный пузырь, что очень отразилось на требовании к качеству покупаемых мною продуктов. Теперь многие из них обхожу стороной.

Ольга Тювина, 30 лет:

— Не обращаю внимания на рост продуктовых цен вообще, не вижу смысла. Кушать, как говорится, хочется всегда. А вот стоимость на одежду, особенно верхнюю, заметила, увеличилась в разы. Пока собиралась с мыслями, чтобы купить зимний пуховик, цена на него поднялась, аж на две тысячи рублей. Разве это нормально? Лекарства, не удивительно, тоже подорожали. Буквально на днях покупала сыну сироп от кашля. Так теперь он стоит 539 рублей вместо 386. Так что, как ни крути, экономить не получается.

Константин Валерьянов, 46 лет:

— Чаще всего покупаем молочные продукты — в семье растут двое детей. Молоко стало дорогим. За последние, наверное, 2 — 3 месяца его цена увеличилась где-то рублей на 10. Говядина, наоборот, стала дешевле. В том месяце ее покупал за 360 — 370 руб., в этот раз за один кг уже просят 339. Стоимость бензина, кстати, в октябре еще не поднималась ни разу, когда как в сентябре она увеличилась сразу на 90 коп. Экономить, нет, не очень получается: и питаться нужно, и одеваться.

Татьяна Сидорова, 33 года:

— Я теперь практически все, по крайней мере одежду точно, покупаю через интернет, так дешевле выходит, да и время на дороге экономишь. Если раньше, до появления ребенка, часто ходила по кафешкам и кинотеатрам, то теперь постоянно сижу с дочкой дома — вот тебе и экономия. Хотя эти деньги, даже больше, сейчас уходят на кроху. Детская смесь, например, за раз подорожала на 56 руб., была 699 стала 755.

Опрашивала казанцев Екатерина ОРЛОВА