Спасатели эвакуировали двух мужчин с заглохшего катера на Каме в Челнах

В акватории Камы в районе поселка Чаллы Яр произошла операция по спасению двух мужчин, оказавшихся в опасной ситуации. У арендованного ими катера заглох двигатель, и судно начало стремительно дрейфовать от берега, оказавшись на расстоянии приблизительно 1,5 километра от суши.

Специалисты аварийно-спасательной службы оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия. С помощью спасательного судна катер был отбуксирован к береговой линии.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан, пострадавших в результате инцидента нет, медицинская помощь не потребовалась. Оба мужчины были доставлены на берег в удовлетворительном состоянии.