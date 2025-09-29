Спасатели эвакуировали двух мужчин с заглохшего катера на Каме в Челнах

Республика
29 сентября 2025  09:05

В акватории Камы в районе поселка Чаллы Яр произошла операция по спасению двух мужчин, оказавшихся в опасной ситуации. У арендованного ими катера заглох двигатель, и судно начало стремительно дрейфовать от берега, оказавшись на расстоянии приблизительно 1,5 километра от суши.

Специалисты аварийно-спасательной службы оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия. С помощью спасательного судна катер был отбуксирован к береговой линии.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан, пострадавших в результате инцидента нет, медицинская помощь не потребовалась. Оба мужчины были доставлены на берег в удовлетворительном состоянии.

