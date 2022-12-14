«Чуть не превратили молельный дом в пивбар»: почему историк из Татарстана спасает храмы в родном селе

В селе Кузнечиха Спасского района также есть святыни, куда раньше приходили с молитвой к Богу, оставшиеся в одиночестве и разрушении.

«Смотрите, видите, следы от пуль? В это «яблоко» стреляли в советское время – в кресты на нем», – историк Нинель Садриева показывает на железный шар с метками от выстрелов в полу Покровской церкви в Кузнечихе.

Следы от пуль на «яблоке» Покровской церкви – в советское время кто-то стрелял по ее крестам. Фото: © Карина Кострулева

Шар – это и есть «яблоко», так называли элемент, на котором на маковках церквей устанавливались кресты. Крест утерян, но «яблоко» осталось, его, несмотря на общее состояние храма, хранят. Да и сама церковь конца 19 века, хоть и полуразрушена, чистенькая. Она – под охраной Нинель. Сельчане помогли очистить храм от кучи навоза и мусора, которые скапливался там многие годы. Здесь в дни праздников местный батюшка – отец Дионисий проводит богослужения.

«Церковь выполнена в стиле эклектики нетрадиционной композиции – без трапезной и с невысокой двуглавой колокольней», – рассказывает Нинель, водя нас вокруг Покровской.

Покровская церковь конца 19 века, хоть и полуразрушена, чистенькая – сельчане убирают храм. Фото: © Карина Кострулева

О ней же самой сельчане отзываются так: «Ей до всего есть дело». В Кузнечихе, где живут около 500 человек, историка знает каждый. И знает о деле ее жизни – восстановление местных храмов. Ими Нинель занимается уже 20 лет.

«Копеечки дороже всяких тысяч»

Прежде чем взяться за восстановление церквей Нинель вместе с мужем изучили все 14 храмов на территории района, чтобы выпустить подробный альбом с их описанием. Это заняло три года – дело было в конце 90-х, когда постоянно возникали сложности с транспортом, а также с финансированием. «Все приходилось делать самостоятельно», — вспоминает историк.

Три года историк Нинель Садриева ездила по храмам Спасского района Татарстана, чтобы собрать информацию о них в альбом. Фото: © архив Нинель Садриевой

Надо сказать, что многие люди, встречавшиеся на пути энтузиастов из Кузнечихи, не оставались равнодушными к тому, что они делали, помогали чем могли. Так, вспоминает Нинель, водители не брали плату за проезд, жители сел приглашали к себе, грели и кормили.

«Иногда приходилось в одно и то же место по два раза ездить, так как хотелось сделать лучший кадр», — отмечает она.

Покровская церковь в Кузнечихе Фото: © Карина Кострулева

После подробного изучения исторических объектов на территории района Нинель активно взялась за реставрацию заброшенных храмов в Кузнечихе. Один их них – Покровская церковь, где мы и побывали.

Сначала она была деревянной – ее построили в 1784 году на средства помещиков Дадиани. Но в 1872 году церковь сгорела, а в 1878 году вместо нее на средства местных помещиков был построен новый двухпрестольный храм с приделом во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Уже в 1902 — 1904 годах в селе появилась вторая церковь — Обновления Храма Господня в Иерусалиме.

Покровская церковь в прежние времена Фото: © архив Нинель Садриевой

К 90-м годам оба храма находились в полном запустении, так как со времен «борьбы с опиумом для народа» служили складами. В какое-то время один из них хотели приспособить под водокачку, а другой — и вовсе под пивной бар.

«Я обошла все село, каждый дом, чтобы спросить, под роспись, нужна ли в селе церковь. Люди поддерживали идею восстановления храмов. Потом мы стали собирать деньги, а также вычищать храмы, и это была огромная работа, ведь столько хлама, мусора накопилось за десятилетия в этих святынях. Я писала письма во все концы, обращалась во многие организации с просьбой помочь нам. Первыми откликнулись предприниматели из Чебоксар. Вскоре они приехали к нам на дорогих машинах, но оказались в общении очень доступными и простыми людьми. Они нам и отправили первую тысячу», — рассказывает Нинель.

Историк Нинель Садриева вместе с мужем изучили все 14 храмов на территории Спасского района. Фото: © архив Нинель Садриевой

По ее рассказам становится понятно, что работа по поиску инвесторов была проложена огромная. И добрых людей находилось много. Однако с особым теплом Садриева вспоминает случай, который запал ей в душу.

«К одной бабушке в наше село на каникулы приехал внук из Челнов. Этот мальчонка однажды прибегает ко мне и приносит какие-то копеечки, которые ему дали на мороженое, со словами: «Это я вам принес на храм». Для меня это показалось на тот момент ценнее всех денег, которые нам давали, дороже всяких тысяч, я просто чуть не заплакала. «И еще подумала: а ведь мы для них и стараемся сохранить то, что нам оставили предки», — рассказывает женщина.

Сельчане Кузнечихи на субботнике убирают от мусора Покровскую церковь. Фото: © архив Нинель Садриевой

«Дети наткнулись на кости»

Повезло не стать пивбаром молельному дому. Правда это сейчас молельный дом с ремонтом. Он действует – в нем проводятся службы. А раньше это была церковная сторожка Покровской церкви. Дом построен из такого же кирпича, как и она.

«Он был как разрушенная крепость, из него-то как раз и хотели сделать пивбар. Дошло до того, что уже все закупили, оборудование поставили. Но так получилось, что материал понадобился на какой-то другой объект, и тогда быстро разобрали пристрой, содрали обшивку с потолка, выдернули рамы. В общем, разорили здание, а потом хотели разобрать и котельную. Я уже не выдержала, пришла в молельный дом и сказала: «Вы что делаете? Это же храм». Подействовало, работы свернули, все уехали», — рассказывает Нинель, как будто даже сейчас переживая тот инцидент.

Молельный дом избежал участи стать пивбаром, сейчас здесь проходят службы. Фото: © Карина Кострулева

Чуть дальше от Покровской церкви и молельного дома находится церковь Обновления Храма Господня в Иерусалиме. По рассказам Нинель, строилась церковь на средства помещицы Голосовой. В нем же по духовному завещанию похоронена ее мать — Колбецкая.

«Храм выглядит необычно за счет своей квадратной формы и отсутствия купола. Он выполнен в стиле эклектики псевдорусского направления. На окнах хорошо сохранились узорчатые решетки», - проводит нам своеобразную экскурсию Нинель Садриева, но после справочных данных следует жутковатая история.

Оказывается, рядом с храмом находили человеческие кости. «Раньше ребятишки часто крутились возле этого храма. И вот однажды наткнулись на кости. Оказались это были останки солдата», — говорит она. Дело в том, что вокруг храма было также множество захоронений, какое-то из них, получается, со временем потревожили. Кстати, некоторые находятся на участках близлежащих к церкви домов. Хозяева домов знают о могилках и не трогают их.

Садриева продолжает организовывать уборку в храмах, а также собирать деньги на восстановление, однако, только строительных лесов, по словам историка, требуется на несколько миллионов. Весной к Нинель в Кузнечиху приезжала помощник Президента РТ Олеся Балтусова. «Она посмотрела наши храмы, удивилась их красоте и предложила законсервировать Покровскую церковь. Но тогда у нас не получится проводить здесь службы...» — говорит Нинель.

Не быть равнодушной к тому, что тебя окружает — вот главное, что отличает Нинель Масгутовну, чем она живет. И пусть пока все еще настороженно смотрят на нас обиженными глазницами наши старые храмы, пусть выглядят они не так, как раньше и как должны, мы знаем, что есть люди, которые не дадут их в обиду, оберегая все, что связано с нашим прошлым.