«Ак Барс» выиграл второе «Зелёное дерби» в сезоне

«Ак Барс» у себя дома переиграл уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:1. Это вторая победа в «Зелёном дерби» в текущем сезоне.

Счёт в первом периоде открыл Стефан Да Коста, реализовавший большинство. Во втором периоде уфимцы отквитали одну шайбу. Впрочем, это не помогло и третий отрезок матча остался за «Ак Барсом»: сначала отличился Азеведо, затем Галимов реализовал ещё одно большинство, а Да Коста поставил точку, поразив пустые ворота за 21 секунду до финальной сирены.

Два очка в этой встрече позволили «Ак Барсу» обойти «Салават» в таблице «Востока».