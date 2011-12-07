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«Рубин» в новом сезоне задействует три комплекта игровой формы

Ранее в клубе сменили тренировочную экипировку.

В новом сезоне «Рубин» продолжит сотрудничество с брендом Jako. Казанский клуб задействует три комплекта игровой формы.

«По просьбе игроков мы решили оставить основные комплекты и третий комплект чёрной формы», — приводит слова Леонида Слуцкого клубное телевидение.

Отметим, что в межсезонье «Рубин» уже обновил тренировочную экипировку.

В минувшем сезоне казанский клуб задействовал четыре комплекта игровой формы: футболка и шорты рубинового оттенка — домашний комплект, зелёный — выездной. Также три матча казанцы провели в игровой форме белого цвета и дважды появились на поле в чёрном комплекте.

КВ
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