«Рубин» в новом сезоне задействует три комплекта игровой формы

В новом сезоне «Рубин» продолжит сотрудничество с брендом Jako. Казанский клуб задействует три комплекта игровой формы.

«По просьбе игроков мы решили оставить основные комплекты и третий комплект чёрной формы», — приводит слова Леонида Слуцкого клубное телевидение.

Отметим, что в межсезонье «Рубин» уже обновил тренировочную экипировку.

В минувшем сезоне казанский клуб задействовал четыре комплекта игровой формы: футболка и шорты рубинового оттенка — домашний комплект, зелёный — выездной. Также три матча казанцы провели в игровой форме белого цвета и дважды появились на поле в чёрном комплекте.