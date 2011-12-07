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Пруфы от Слуцкого: на «Ак Барс Арене» продолжают портить газон

Ближайший матч «Рубина» в Лиге Конференций пройдет уже в этот четверг.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своем личном Инстаграме видеоролик, на котором видно, как на поле «Ак Барс Арены» не имеющие отношения к клубу люди находятся на газоне стадиона и выполняют удары по воротам.

«Компромат» был снят случайно. Напомним, что уже в этот четверг «Рубину» предстоит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против польского «Ракува», а сам Слуцкий был на стадионе на совещании с представителями УЕФА, где ему и удалось заснять данное видео в режиме онлайн.

Ранее Слуцкий раскритиковал качество газона и руководство стадиона за большое количество несвязанных с футболом мероприятий, которые проходят на «Ак Барс Арене». Пресс-служба стадиона заявила, что наставник казанцев преувеличивает, а поле берегут и не проводят на ним никаких посторонних мероприятий.

КВ
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