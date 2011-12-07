«Рубин» отказался от тренировки на «Ак Барс Арене» перед матчем с «Ракувом»

Казанский «Рубин» не будет проводить тренировку на «Ак Барс Арене» перед матчем с «Ракувом».

Подопечные Леонида Слуцкого проведут тренировку на своей базе, а предматчевая пресс-конференция пройдет на «Ак Барс Арене».

Польский «Ракув» проведет тренировку и пресс-конференцию на 45-тысячном стадионе в Казани.

Соперники сыграют в Казани 12 августа в 19.00.

Напомним, что вчера главный тренер казанцев раскритиковал поле на «Ак Барс Арене». Сегодня пресс-служба стадиона отреагировала на критику Слуцкого.