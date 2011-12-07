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Александр Динерштейн и Айгуль Фазулзянова завоевали серебряные медали парного чемпионата России по го

Александр Динерштейн и Айгуль Фазулзянова завоевали серебряные медали парного чемпионата России по го
Выпускники школы им. Нежметдинова - заслуженный мастер спорта России Александр Динерштейн и кандидат в мастера спорта  Айгуль Фазулзянова завоевали серебряные медали парного чемпионата России по го. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, и в них приняли участие 26 пар.
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