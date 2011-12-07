Александр Динерштейн и Айгуль Фазулзянова завоевали серебряные медали парного чемпионата России по го

Выпускники школы им. Нежметдинова - заслуженный мастер спорта России Александр Динерштейн и кандидат в мастера спорта Айгуль Фазулзянова завоевали серебряные медали парного чемпионата России по го. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, и в них приняли участие 26 пар.